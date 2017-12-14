Стало известно, что "Газпром" останавливает еще одну турбину на "Северном потоке"

С завтрашнего дня, 16 июня, прокачка по газпроводу не превысит 67 млн куб. м. в сутки, сообщили в "Газпроме".

В среду, 15 июня, нефтегазовая корпорация "Газпром" заявила об остановке еще одной газотурбины Siemens на компрессорной станции "Портовая". В сообщении компании отметили, что объект входит в структуру газопровода "Северный поток".

Так, с завтрашнего дня, 16 июня, прокачка по газпроводу не превысит 67 млн куб. м. в сутки, сообщили в "Газпроме".

Ранее мы сообщали, что с 1 июня "Газпром" приостановит поставки газа компаниям Shell и Orsted. Обе компании не намерены осуществлять платежи по контракту на поставку газа в рублях.

Фото: nord-stream.com