С 1 июня "Газпром" приостановит поставки газа компаниям Shell и Orsted

Обе компании не намерены осуществлять платежи по контракту на поставку газа в рублях.

С 1 июня "Газпром" приостанавливает поставки газа для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в компании.

Обе компании не намерены осуществлять платежи по контракту на поставку газа в рублях. Компания Orsted уточнила, что газ отключат в 6 утра по местному времени.

Ранее мы писали, что во вторник остановят поставки газа в Нидерланды. Нидерландская компания заявила, что не намерена платить за газ в рублях из-за того, что платежи по новой схеме могут привести к нарушению санкций, введенных ЕС.

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