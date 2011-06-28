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С 1 июня "Газпром" приостановит поставки газа компаниям Shell и Orsted
Сегодня, 21:02
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С 1 июня "Газпром" приостановит поставки газа компаниям Shell и Orsted

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Обе компании не намерены осуществлять платежи по контракту на поставку газа в рублях.

С 1 июня "Газпром" приостанавливает поставки газа для Shell Energy Europe в Германию и для датской Orsted. Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в компании. 

Обе компании не намерены осуществлять платежи по контракту на поставку газа в рублях. Компания Orsted уточнила, что газ отключат в 6 утра по местному времени. 

Ранее мы писали, что во вторник остановят поставки газа в Нидерланды. Нидерландская компания заявила, что не намерена платить за газ в рублях из-за того, что платежи по новой схеме могут привести к нарушению санкций, введенных ЕС.

Фото: pexels 
 

Теги: газ, газпром, рубли
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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