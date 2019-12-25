Стало известно, что Дзюба может покинуть "Зенит"

Предполагается, что с новым клубом он определится в ближайшее время.

Артем Дзюба может покинуть футбольный клуб "Зенит" летом. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники, близкие к ситуации.

По данным портала, Дзюба не хочет оставаться в команде и уже получил предложения из России и Европы. Предполагается, что с новым клубом он определится в ближайшее время.

Напомним, что Дзюба выступает за петербургский клуб с февраля 2015 года. За это время он становился чемпионом России четыре раза, завоевал четыре Суперкубка и два Кубка страны. Его контракт заканчивается до лета 2022 года.

Ранее мы писали, что руководство "Зенита" хочет предложить Дзюбе новый контракт. При этом главный тренер Сергей Семак сомневается, что 33-летний нападающий нужен команде.

Фото: Piter.tv

