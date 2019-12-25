Стало известно, чем опасны тектонические разломы в Ладожском озере

Иногда в каналах поднимаются газовые эманации, ртуть, подземные воды. Их нельзя назвать полезными для человека.

Тектонические разломы в Ладожском озере представляют опасность для купальщиков. Об этом рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" ведущий научный сотрудник Лаборатории географии и гидрологии Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН , профессор, доктор географических наук Владимир Анохин.

По словам специалиста, последние 10 лет в Ладожском озере происходят сейсмические события мощностью до четырех баллов. Ничего страшного в этом нет. Высота уступов, которые появляются в озере в результате движения плит, достигает 100 метров. В уступах содержатся концентрации различных веществ, которые в большом количестве могут быть вредны для человека. Иногда в каналах поднимаются газовые эманации, ртуть, подземные воды. Их нельзя назвать полезными для людей. Ученый добавил, что на побережье северной Ладоги известно несколько озер с радоном. Купаться в таких водоемах полезно.

По словам Владимира Анохина, нужно всегда следить за ситуацией с разломами, контролировать химический состав воды. Специалисты Института Озероведения федерального исследовательского центра РАН постоянно проводят обследования.

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