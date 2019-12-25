Специалисты проверяют жалобы горожан на неприятный запах на юге Петербурга

С 22 по 25 октября больше всего обращений поступило из Московского района. Также на зловонный запах обратили внимание жители Фрунзенского и Невского районов.

Во вторник, 25 октября, жители Петербурга пожаловались на неприятный запах в нескольких районах города. Они начали его чувствовать еще на выходных. Об этом рассказали в комитете по природопользованию.

С 22 по 25 октября больше всего обращений поступило из Московского района. Также на зловонный запах обратили внимание жители Фрунзенского и Невского районов. Сейчас специалисты проводят мониторинг воздуха для проведения оперативных наблюдений за его качеством по основным и специфичным загрязняющим веществам.

Ранее вонь в Плодовом: о чем молчит EcoAgRAS? Проектировщики комплекса по хранению навоза больше месяца не могут ответить на вопросы возмущённых жителей Плодового. Они также игнорируют запросы журналистов. Пришло время разобраться в ситуации.

Фото: Piter.tv

