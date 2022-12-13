Стало известно, чем нельзя запивать таблетки

Не рекомендуется также запивать препараты травяными сборами.

Заведующая нефрологическим отделением, врач-терапевт клинической больницы святителя Луки Елена Ломоносова рассказала, чем нельзя запивать таблетки. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Так, таблетки нельзя запивать кисломолочными продуктами, грейпфрутовым и ананасовым соком. По словам врача, в кисломолочной среде препарат будет действовать неконтролируемо.

Если запить лекарства, которые метаболизируются в печени при помощи специального фермента, грейпфрутовым или ананасовым соком, этот фермент блокируется. Не рекомендуется также запивать препараты травяными сборами. Некоторые таблетки сочетаются с молоком или киселем. Эти напитки благоприятно воздействуют на слизистую желудка, добавила врач.

Ранее петербуржцы заметили нехватку лекарств в аптеках города и области. При этом нехватки "Нурофена" не обнаружили. В городских аптеках обезболивающие присутствует во всех дозировках.

Фото: Piter.tv

