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Стало известно, чем нельзя запивать таблетки
Сегодня, 18:44
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Стало известно, чем нельзя запивать таблетки

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Не рекомендуется также запивать препараты травяными сборами.

Заведующая нефрологическим отделением, врач-терапевт клинической больницы святителя Луки Елена Ломоносова рассказала, чем нельзя запивать таблетки. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург". 

Так, таблетки нельзя запивать кисломолочными продуктами, грейпфрутовым и ананасовым соком. По словам врача, в кисломолочной среде препарат будет действовать неконтролируемо. 

Если запить лекарства, которые метаболизируются в печени при помощи специального фермента, грейпфрутовым или ананасовым соком, этот фермент блокируется. Не рекомендуется также запивать препараты травяными сборами. Некоторые таблетки сочетаются с молоком или киселем. Эти напитки благоприятно воздействуют на слизистую желудка, добавила врач.

Ранее петербуржцы заметили нехватку лекарств в аптеках города и области. При этом нехватки "Нурофена" не обнаружили. В городских аптеках обезболивающие присутствует во всех дозировках.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: таблетки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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