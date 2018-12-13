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Сегодня, 12:03
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Alena_Zinovieva
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Иосифа Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

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Российская писательница считает, что вождь ненавидел ленинградцев из-за "самосознания" и "независимого мышления".

Российская писательница и переводчица Елена Чижова назвала Иосифа Сталина одним из виновников блокады Ленинграда. Об этом она заявила в интервью швейцарскому изданию Neue Zurcher Zeitung.

По словам Чижовой, Сталин ненавидел Ленинград и поэтому помогал плану Гитлера воплотиться в жизнь. Она уточнила, что глава СССР мог негативно относиться к ленинградцам из-за их "самосознания" и "независимого мышления".

"Два монстра-диктатора сыграли эту трагическую фугу в четыре руки", — подчеркнула писательница.

Чижова считает, что это может быть единственным объяснением тому, почему поезда везли в город строительные материалы, а не продовольствие.

Ранее опрос показал, что россияне стали лучше относиться к Иосифу Сталину.

Видео: YouTube

Теги: блокада ленинграда, вов, иосиф сталин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 13:55

Какая мразь, в своей ненависти к Сталину, готова нести всякую чушь и ведь находятся идиоты которые в это верят.

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Медведев Саша
Сегодня 12:41

Писака сама является пособником америкосов.

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