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Стало известно, почему житель Твери облил влюбленных петербуржцев кислотой
Сегодня, 11:54
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Стало известно, почему житель Твери облил влюбленных петербуржцев кислотой

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Как выяснилось, во всем виновата любовь.

Злоумышленник, напавший на пару в центре Петербурга, назвал причину своего поступка. Выяснилось, что он не смог простить любимой девушке разрыв отношений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в субботу, 11 декабря. 

Инцидент произошел вечером в пятницу на канале Грибоедова у дома № 86. Хулиган напал на влюбленных и облил их кислотой. Пару госпитализировали в больницу. О случившемся рассказал полицейским пострадавший. 

Сейчас пациенты проходят лечение в стационаре. Врачи оценивают состояние девушки как тяжелое. Ее друг находится в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители задержали злоумышленника на Московском проспекте. Сейчас он находится в полицейском участке. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что правоохранители задержали 21-летнего педофила, который трогал школьниц за интимные места.

Фото: Piter.tv

 

Теги: житель твери, канал грибоедова, облили кислотой
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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