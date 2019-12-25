Стало известно, почему житель Твери облил влюбленных петербуржцев кислотой

Как выяснилось, во всем виновата любовь.

Злоумышленник, напавший на пару в центре Петербурга, назвал причину своего поступка. Выяснилось, что он не смог простить любимой девушке разрыв отношений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в субботу, 11 декабря.

Инцидент произошел вечером в пятницу на канале Грибоедова у дома № 86. Хулиган напал на влюбленных и облил их кислотой. Пару госпитализировали в больницу. О случившемся рассказал полицейским пострадавший.

Сейчас пациенты проходят лечение в стационаре. Врачи оценивают состояние девушки как тяжелое. Ее друг находится в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители задержали злоумышленника на Московском проспекте. Сейчас он находится в полицейском участке.

Ранее на Piter.tv сообщили, что правоохранители задержали 21-летнего педофила, который трогал школьниц за интимные места.

Фото: Piter.tv