Стали известны самые востребованные профессии Петербурга и Ленобласти

В городе больше всего платят строителям, а в области – специалистам HR.

Аналитический центр компании "Авито. Работа" представил рейтинг самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в Петербурге и Ленинградской области.

Так, в Северной столице больше всего платят строителям. Работникам этой сферы готовы ежемесячно выплачивать 63 578 рублей. Второе место в рейтинге занял автомобильный бизнес, где специалистам в среднем платят 63 130 рублей. В тройку лидеров также вошла транспортная логистика. Специалисты отрасли получают около 57 812 рублей.

Меньше всего денег готовы предложить работникам сферы образования и науки – 32 405. Чуть больше, 33 842 рубля, получают госслужащие и работники некоммерческих организаций, а специалисты по административной работе ежемесячно зарабатывают 35 644 рубля.

Отмечается также, что больше всего в Петербурге не хватает продавцов. Нехватку кадров отмечают и в Ленобласти.

В области самыми востребованными считают сотрудников отдела кадров. Их труд оценивается в 60 300 рублей. Следующим в рейтинге признана сфера транспорта и логистики, где платят 58 510 рублей. А вот строителям работодатели в основном предлагают 56 698 рублей.

Менее всего в области ценят отрасль искусства и развлечений. Работникам предлагают 26 789 рублей.

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Фото: Pixabay