Стали известны самые востребованные автобусные маршруты в Петербурге

Туристы и жители Московского района активно пользуются автобусами, следующими в аэропорт.

Стали известны самые востребованные автобусные маршруты у жителей и гостей Петербурга. На первом месте разместился маршрут №39, в первом полугодии 2022 года линией воспользовались 4,2 млн человек. Об этом в четверг, 30 июня, рассказали в пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс".

Туристы и жители Московского района активно пользуются автобусами, следующими в аэропорт. В тройку попали автобусы №2 и №27. Они соединяют несколько районов города. В компании напомним, что "двойка" является одной из старейших автобусных линий, которую открыли 95 лет назад. Сегодня автобусы стартуют от проспекта Маршала Жукова, конечной точкой является Театральная площадь.

Ранее жители Петербурга указали на неуместность ликвидации коммерческих маршруток. Активисты Санкт-Петербурга вышли на улицы и провели опрос среди жителей города относительно перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО), третий этап которой стартует уже 15 июля. Горожане акцентировали внимание на неуместности ликвидации коммерческих маршруток и перевода города на новые "комфортные" автобусы.

Фото: Piter.tv

