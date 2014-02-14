Жители Петербурга указали на неуместность ликвидации коммерческих маршруток

Активисты Санкт-Петербурга вышли на улицы и провели опрос среди жителей города относительно перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО), третий этап которой стартует уже 15 июля. Горожане акцентировали внимание на неуместности ликвидации коммерческих маршруток и перевода города на новые «комфортные» автобусы.

Жительница Северной столицы в беседе с активистами сообщила, что раньше ее ребенок мог добраться от метро до дома в течение 10 минут – теперь этот путь занимает около часа.

У меня ребенок мог доехать от метро до дома за 10 минут на маршрутке. Теперь она едет 45 минут на чуде-автобусе, – заявила петербурженка

Горожанка также акцентировала внимание на появившейся необходимости делать по несколько пересадок, чтобы добраться до пункта назначения.

Это совершенно не то же самое. Не может быть никакой альтернативы, это просто издевательство, – возмутилась жительница города

Согласно словам женщины, она также не знает, где можно получить информацию о новых маршрутах. Вероятнее всего, быстро узнать нужные сведения возможно только при помощи интернета.

Я не знаю. Ребенок как-то в интернете что-то сам искал, потому что я сразу поняла, что я пропаду и ничего не сделаю. У меня слава Богу есть машина, а ей приходится разбираться, – подытожила женщина

Напомним, переход на новую модель транспортного обслуживания стартовал 1 апреля – транспортную реформу разделили на три этапа. Первые два увенчались провалом. 15 июля стартует заключительный этап, в рамках которого на дорогах города появятся еще 1 244 газомоторных автобуса. В скором времени коммерческие маршруты в Северной столице исчезнут окончательно.

Фото: Piter.tv