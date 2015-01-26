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Стали известны самые аварийные места Петербурга
Сегодня, 18:50
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Стали известны самые аварийные места Петербурга

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Всего в Петербурге зафиксировали 128 тыс. ДТП, в частности 5,7 тыс. аварий с пострадавшими.

В Приморском районе почти 43 тыс. раз чаще всего водители и пешеходы нарушали ПДД в прошлом году. Всего в Петербурге зафиксировали 128 тыс. ДТП, в частности 5,7 тыс. аварий с пострадавшими. В них погибли 197 человек. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на данные ГИДББ. 

По итогам прошлого года самое аварийное место – перекресток проспектов Испытателей и Коломяжского. Он расположен рядом со станцией метро "Пионерская", там случилось девять аварий. 

На перекрёстках Петергофское шоссе — улица Партизана Германа, проспект Солидарности — улица Коллонтай и Дальневосточный проспект — улица Тельмана произошло по 7 аварий. На пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Карповки произошло 6 аварий. 

В полиции добавили, что машины сталкивались из-за несоблюдения дистанции и очередности проезда, также они неграмотно перестраивались, некоторые автомобилисты превышали скорость. 

Ранее мы писали, что на Краснопутиловской 18-летний парень умер в ванной от удара током. Он уронил в воду смартфон, который находился на зарядке.

Фото: Piter.tv
 

Теги: аварии, автомобилисты, машины, места, нарушения, пешеходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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