Стали известны самые аварийные места Петербурга

Всего в Петербурге зафиксировали 128 тыс. ДТП, в частности 5,7 тыс. аварий с пострадавшими.

В Приморском районе почти 43 тыс. раз чаще всего водители и пешеходы нарушали ПДД в прошлом году. Всего в Петербурге зафиксировали 128 тыс. ДТП, в частности 5,7 тыс. аварий с пострадавшими. В них погибли 197 человек. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на данные ГИДББ.

По итогам прошлого года самое аварийное место – перекресток проспектов Испытателей и Коломяжского. Он расположен рядом со станцией метро "Пионерская", там случилось девять аварий.

На перекрёстках Петергофское шоссе — улица Партизана Германа, проспект Солидарности — улица Коллонтай и Дальневосточный проспект — улица Тельмана произошло по 7 аварий. На пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Карповки произошло 6 аварий.

В полиции добавили, что машины сталкивались из-за несоблюдения дистанции и очередности проезда, также они неграмотно перестраивались, некоторые автомобилисты превышали скорость.

Ранее мы писали, что на Краснопутиловской 18-летний парень умер в ванной от удара током. Он уронил в воду смартфон, который находился на зарядке.

Фото: Piter.tv

