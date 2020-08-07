Стали известны регионы с самыми крупными банковскими вкладами населения

В среднем на каждого россиянина приходится 230 тысяч рублей, но распределение неравномерно.

Медианный объем вкладов на одного жителя между регионами России сильно отличается – почти в 100 раз для некоторых. Аналитики отмечают, что граждане накопили за 2020 год 2,4 триллиона рублей или 8%, сообщают РИА Новости. В среднем на каждого россиянина приходится 230 тысяч рублей, но количество денег на депозитах распределено не равномерно.

Москва ожидаемо лидер по размерам вкладов. Москвичи имеют на депозитах в шесть раз больше остальных жителей России. Треть всех банковских накоплений приходится на 10% населения страны, проживающего в столице. Средний банковский счет москвича – 1 миллион рублей, но этот показатель высок из-за того, что в столице проживает много миллионеров и миллиардеров.

В Петербурге в среднем на один счет гражданина приходится 488 тысяч рублей. Магаданская и Мурманская область, ЯНАО, ХМАО, Сахалин, Чукотка, и НАО в первой десятке рейтинга.

Меньше всего сбережений у население Чеченской республики, Дагестана, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Республики Алтай, Адыгеи и Крыма. Тут на депозитах граждан от 24,4 до 63 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что объем вложений россиян на фондовом рынке достиг 10 трлн рублей

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