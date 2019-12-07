Стали известны причины задымления на Атаманской улице

Чрезвычайной ситуации не произошло.

Петербуржцы заметили клубы черного дыма в Центральном районе Петербурга. Как узнал Piter.TV от источника, это произошло в результате технологического процесса в котельной на Атаманской улице. Дело в том, что на предприятии переходили с одного топлива на другое.

Черный дым интенсивно валил в течение нескольких минут, однако сейчас котельная работает в штатном режиме. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на 1-м Муринском проезде подожгли автомобиль. Мы опубликовали кадры с момента возгорания.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK