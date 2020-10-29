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Полиция ищет человека, поджегшего чужую иномарку на 1-м Муринском

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На камеры попал момент поджога.

Незадолго до полуночи в среду, 28 октября, в полицию сообщили о горящем у дома №25 по 1-му Муринскому проспекту автомобиле. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Прибывшие на место полицейские обнаружили подожженную "Шкоду", принадлежащую 36-летней местной жительнице. В машине выгорел моторный отсек, но обошлось без пострадавших. На записях с камер видеонаблюдения полиция обнаружила момент поджога и приступила к розыску злоумышленника.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудят мужчину, подстрелившего голубя и соседское окно.

Видео: пресс-служба ГУ МВД

Теги: автомобильный пожар, поджог, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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