Стала известна причина выброса сероводорода на предприятии в Киришах

Виновником случившегося стал технологический сбой.

Стала известна причина выброса сероводорода на заводе в Киришах Ленобласти. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, на предприятии "Хэлп Ойл" 30 января произошел технологический сбой, сам выброс назвали производственным инцидентом.

В результате случившегося погиб один работник предприятия, второй госпитализирован, сейчас его состояние стабильно. Угрозы здоровью и жизни жителей города Кириши нет: эксперты взяли пробы воздуха рядом с нефтебазой и не нашли в них превышения допустимых концентраций опасных веществ. Мониторинг воздуха будет продолжен.

Отмечается, что областной следственный комитет начал проверку по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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Фото (носит иллюстративный характер): pixabay