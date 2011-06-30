Стали известны причины роста ДТП с участием электросамокатов в Петербурге

Основная проблема в повышении популярности и доступности таких средств передвижения.

Кандидат политических наук, доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС Виталий Горохов сообщил MK.ru о причинах роста ДТП с электросамокатами в Петербурге.

Основная проблема в повышении популярности и доступности таких средств передвижения, считает эксперт. Таким образом, от электросамокатов может пострадать любой – и сам пользователь, и водители автомобилей, и пешеходы. Горохов предлагает "реализовать тематические образовательные программы".

Кроме того, доцент отмечает, что электросамокатчики на арендованных средствах передвижения представляют меньшую угрозу, чем на личных, поскольку между кикшеринговыми компаниями и Комитетом по транспорту действует соглашение на определение максимальной возможной скорости.

Ранее мы рассказывали о том, что электросамокатчик на Дмитрия Устинова сбил 10-летнего пешехода.

Фото: Piter.TV