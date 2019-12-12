Pornhub озвучил предпочтения россиян в порно в 2019 году

Россия оказалась в двадцатке стран по просмотру видео для взрослых.

Порноресурс Pornhub подвел итоги уходящего 2019 года, назвав предпочтения интернет-пользователей из разных стран. Статистику опубликовали в блоге сайта.

Россия оказалась в двадцатке стран по просмотру видео для взрослых. В среднем, пользователи проводят на сайте 10 минут и 28 секунд, россияне – 8 минут 35 секунд, что на 47 больше, чем в 2018 году.

Самой популярной категорией видео два года подряд становится хентай. Часто пользователи ищут видео с русскими актрисами. Самые частые поисковые запросы – amateur (любительское порно), alien (инопланетяне), видео "от первого лица" (POV).

Самыми популярными порноактрисами в 2019 году стали – Ланп Роудс, Миа Халифа, Райли Рид. Среди порноактёров самые высокие позиции занимает испанец Джорди Эль-Ниньо Полла.

Ранее Pornhub снял "самое грязное порно в истории".

Видео: YouTube/ Durex Russia