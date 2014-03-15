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Стали известны подробности субботнего инцидента с падением женщины на пути в петербургском метро
Сегодня, 9:09
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Стали известны подробности субботнего инцидента с падением женщины на пути в петербургском метро

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Под поезд на станции метро "Площадь Восстания" попала жительница города. Ее госпитализировали.

В субботу, 2 октября, в петербургском подземке произошел несчастный случай. На пути упала женщина. Инцидент случился на станции метро "Площадь Восстания".

По информации Neva.Today, пострадавшую успели вовремя вытащить из-под поезда, она жива. Сейчас женщина находится в больнице. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, что из-за ЧП движение составов от Площади Ленина до Нарвской было приостановлено. Но уже в  15:07 движение по линии 1 осуществлялось в полном объеме. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что водители Петербурга возмутились, увидев самокатчика с ребенком на Мурманском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: авария чп, метро петербурга, несчастный случай, падение человека на рельсы, площадь восстания, транспорт
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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