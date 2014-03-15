Стали известны подробности субботнего инцидента с падением женщины на пути в петербургском метро

Под поезд на станции метро "Площадь Восстания" попала жительница города. Ее госпитализировали.

В субботу, 2 октября, в петербургском подземке произошел несчастный случай. На пути упала женщина. Инцидент случился на станции метро "Площадь Восстания".

По информации Neva.Today, пострадавшую успели вовремя вытащить из-под поезда, она жива. Сейчас женщина находится в больнице. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Напомним, что из-за ЧП движение составов от Площади Ленина до Нарвской было приостановлено. Но уже в 15:07 движение по линии 1 осуществлялось в полном объеме.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водители Петербурга возмутились, увидев самокатчика с ребенком на Мурманском шоссе.

Фото: Piter.tv