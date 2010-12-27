Стали известны подробности покушения на бизнесмена Пригожина

Тайный свидетель рассказал, что подсудимый хотел взорвать потерпевшего.

В среду, 23 октября, в Невском районном суде прошло очередное слушание дела активиста запрещенной в России экстремистской организации "Артподготовка"* Владимира Иванютенко. Подсудимого подозревают в подготовке убийства известного петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. В этот раз были озвучены новые подробности по делу. Об этом пишут "Невские новости".

В зале суда прозвучал искаженный голос тайного свидетеля, который из соображений безопасности решил действовать инкогнито. Мужчина представился старшим оперуполномоченным по особо важным делам 6-го отдела Главного управления по противодействию экстремизму МВД России. Он рассказал об эксперименте, который провели после того, как Иванютенко заподозрили в экстремизме.

В конце прошлого года к правоохранителям поступили данные, что подсудимый причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и оружия. Стражам порядка удалось найти человека, который регулярно встречался с Иванютенко, записывал с ним разговоры и узнал о его преступных намерениях.

Во время общения с экстремистом доброволец выяснил, что тот недоволен жизнью и властью. В голову подсудимому пришла идея дестабилизировать общественную обстановку путем покушения на Пригожина. Иванютенко хотел подорвать кортеж бизнесмена или одно из мест его частого посещения.

По словам старшего оперуполномоченного, сначала подсудимый передал добровольцу детонатор с граммом тротила. Затем он оставил в камере хранения одного из продуктовых магазинов сверток с более чем 350 г взрывчатки для изготовления взрывного устройства. Ключи от ячейки он передал участнику эксперимента. Вскоре после этого Иванютенко задержали.

По другой версии, подсудимый заподозрил Евгения Пригожина в нападении на него в 2017 году. Тогда неизвестные нанесли Иванютенко несколько ножевых ранений и скрылись. Однако преступников он не запомнил и в полиции описать не смог. Уголовное дело завели, но никого так и не поймали.

На мысль, что именно Пригожин причастен в нападении, его навела статья журналиста "Новой газеты" Дениса Короткова. Иванютенко прочитал, что бизнесмен нанял человека, чтобы уладить спорные вопросы, в том числе силовым методом.

Этим человеком в материале выступил Амельченко. Он впоследствии признался, что информацию о работе на бизнесмена зачитал на диктофон за крупное денежное вознаграждение, предложенное Коротковым. Однако Иванютенко узнал в голосе Амельченко одного из мужчин, которые напали на него. Следуя из этой версии, так экстремист решил отомстить бизнесмену за полученные травмы.

Слушания по делу Иванютенко продолжаются.

Ранее мы писали, что появилось первое заявление о состоянии здоровья бизнесмена Евгения Пригожина.

Фото: Piter.TV

*Организация, запрещенная на территории РФ