Появилось первое заявление о состоянии здоровья бизнесмена Евгения Пригожина

Петербуржец считался погибшим в авиакатастрофе в Конго.

Местонахождение и состояние здоровья петербургского бизнесмена Евгения Пригожина стали одной из самых обсуждаемых тем последних дней в медиапространстве. Слухи о его гибели в авиакатастрофе АН-72 в ДР Конго появились после странного ответа пресс-службы компании "Конкорд" на запрос издания Daily Storm, попытавшегося получить хоть какую-то информацию о том, кем могли быть погибшие при крушении россияне.

Пресс-служба в первой же фразе сообщила, что неизвестно, находился ли на борту Евгений Пригожин. Когда издание попыталось задать уточняющие вопросы, почему представители компании упомянули предпринимателя, первый ответ был удален.

Затем в СМИ и соцсетях стала появляться информация от источников в "Конкорд" об исчезновении Евгения Пригожина в день катастрофы. С 10 октября он не выходил на связь, не появлялся в офисе, а пресс-служба продолжала хранить молчание.

В Telegram-канале "Карточный домик: Россия" была опубликована рабочая переписка сотрудников компании, в которой помощница Пригожина не смогла записать к нему на прием работника "Конкорда" по причине отсутствия бизнесмена. Все совещания с 10 октября проводились его заместителем. Сведений о том, когда предприниматель появится на рабочем месте, также ни у кого из ее коллег не было.

Несмотря на отсутствие официальной информации от компании, журналисты продолжали расследования и попытки найти надежный источник. Так, Агентству Бизнес Новостей удалось найти знакомого Евгения Пригожина, который впервые рассказал о состоянии здоровья бизнесмена.

Согласно его заявлению, предприниматель жив и последние дни проводил свой досуг в России, отдыхая в бане. Сообщения прессы о "гибели" он воспринял с юмором и ответил, где пропадал несколько суток.

"Парился с телками в бане. А где вы меня искали?", - передает слова Пригожина источник АБН.

Стоит отметить, что дипмиссия РФ в Конго назвала имена двоих погибших при крушении АН-72 россиян, но не смогла дать точной информации, находился ли на борту Евгений Пригожин. В посольстве сообщили, что жертвами авиакатастрофы стали Владимир Садовничий и Виталий Шумков. Обстоятельства падения воздушного средства выясняются.

Фото: gov.ru, Telegram-канал "Карточный домик: Россия"