Стали известны подробности погони за водителем каршеринга без прав в Калининском районе

Нарушителя поймали спустя 5 минут.

Инспекторы ГИБДД заметили неадекватную манеру вождения водителя на каршеринговом авто в Калининском районе и решили его остановить, однако водитель этого делать не стал. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области рассказала подробности погони за нарушителем, о которой ранее сообщил Piter.TV.

Лихача заметили около 00:15 15-го октября на пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов. Инспекторы попробовали остановить "Ладу" при помощи спецсигнала и громкоговорителя, но водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские начали погоню.

Через 5 минут у дома №9 по проспекту Мориса Тореза водитель не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого он бросил авто и попытался сбежать, но был пойман.

Как ранее и сообщалось, у 21-летнего петербуржца не было прав, он пользовался чужим аккаунтом. В отделе полиции на мужчину составили ряд административных протоколов, а машину поместили на спецстоянку.

Фото: pixabay.com