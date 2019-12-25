Стали известны подробности погони за водителем каршеринга без прав в Калининском районе

Инспекторы ГИБДД заметили неадекватную манеру вождения водителя на каршеринговом авто в Калининском районе и решили его остановить, однако водитель этого делать не стал. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области рассказала подробности погони за нарушителем, о которой ранее сообщил Piter.TV.
Лихача заметили около 00:15 15-го октября на пересечении Светлановского и Тихорецкого проспектов. Инспекторы попробовали остановить "Ладу" при помощи спецсигнала и громкоговорителя, но водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Полицейские начали погоню.
Через 5 минут у дома №9 по проспекту Мориса Тореза водитель не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого он бросил авто и попытался сбежать, но был пойман.
Как ранее и сообщалось, у 21-летнего петербуржца не было прав, он пользовался чужим аккаунтом. В отделе полиции на мужчину составили ряд административных протоколов, а машину поместили на спецстоянку.
Фото: pixabay.com
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