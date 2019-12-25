Водитель каршеринга без прав пытался скрыться от полицейских в Калининском районе

Поймать нарушителя все же удалось.

Водитель "Лады" проигнорировал требования сотрудников полиции остановиться и попытался скрыться от них. Так как после этого автомобиль попал в ДТП, мужчина решил убежать. Об инциденте в Калининском районе Петербурга Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

При попытке скрыться водитель увеличил скорость, но не справился с управлением и наехал на препятствие. После этого он бросил авто и попытался скрыться, но ему это не удалось. Как выяснилось, мужчина 1999-го года рождения ездил без прав с чужого аккаунта. Нарушителя доставили в 19-й отдел полиции.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором две легковушки "прижали" друг друга на перекрестке Моховой и Пестеля.

Фото: pixabay.com