Стали известны победители проекта "Твой бюджет-2021" в Красногвардейском и Невском районах

Всего победителями проекта в шести районах-участниках стали 11 инициатив.

В Петербурге подвели итоги голосования и назвали победителей проекта "Твой бюджет — 2021" в Красногвардейском и Невском районах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по финансам города в пятницу, 9 июля.

В Красногвардейском районе победители инициативы "Зеленая зона и новая пешеходная дорожка к остановкам общественного транспорта" Владимира Егорова и Маллы Набиева и "Организация раздельного сбора отходов в школах Красногвардейского района" Анны Соколовской и Натальи Гермаш.

Проект "Зеленая зона и новая пешеходная дорожка к остановкам общественного транспорта" подразумевает создание зеленой зоны и дорожки на участке на ул. Лагоды и Бокситогорской ул. Стоимость инициативы составляет 12,43 млн рублей. Проект "Организация раздельного сбора отходов в школах Красногвардейского района" нацелен на повышение уровня экологического сознания местных жителей. Инициатива оценивается в 2,427 млн рублей.

В Невском районе победителями проекта стали инициативы "Благоустройство детского сада №43: экологическое воспитание" Ольги Козловской и "Благоустройство детского сада №115: дренаж и озеленение территории" Татьяны Дворцовой.

Проект "Благоустройство детского сада №43: экологическое воспитание" подразумевает создание на территории заведения мини-теплицы и общественного огорода. Чтобы дети получили знания и опыт в области экологии и биологии. Инициатива обойдется в 13 млн рублей. Проект "Благоустройство детского сада №115: дренаж и озеленение территории" включает в себя создание дренажа прогулочных зон. Стоимость инициативы составляет 2 млн рублей.

Ранее в Смольном рассказали о первых победителях проекта "Твой бюджет-2021".

Фото: ВКонтакте / Твой бюджет - Санкт-Петербург