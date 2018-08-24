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Стали известны имена наставников второго сезона шоу "Голос 60+"
Сегодня, 10:20
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Alena_Zinovieva

Стали известны имена наставников второго сезона шоу "Голос 60+"

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Съемки начнутся в понедельник, 19 августа.

Стали известны имена наставников второго сезона шоу "Голос 60+". Ими станут четыре известных артиста: Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

Напомним, что Пелагея и Лев Лещенко уже курировали участников шоу "Голос 60+" в первом сезоне. В прошлый раз победила уроженка Сибири Лидия Музалёва из команды Пелагеи.

Шоу "Голос 60+" предваряет собой начало восьмого сезона основного "Голоса". Съемки музыкального проекта начнутся в понедельник, 19 августа.

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Фото: Instagram / voice1tv

Теги: голос, голос 60, пелагея
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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