Появились подробности того, как на набережной Фонтанки утонул человек

Женщина с переохлаждением госпитализирована больницу.

Как сообщило ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, ночью 16 февраля, в 01:24 на набережной реки Фонтанки у д. №96, мужчина перебросил через ограждение женщину.

Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

После чего он попытался достать женщину с помощью подручных средств. Но затем принял решение прыгнуть в воду.

До прибытия МЧС женщину извлекли на берег и передали для осмотра бригаде скорой помощи. Мужчина со слов очевидцев утонул.

Для проведения поисковых работ на место направлены Водолазы ПСС Санкт-Петербурга. Примерно через час ими было обнаружено тело утонувшего мужчины.

Пострадавшая женщина с переохлаждением госпитализирована в "Мариинскую" больницу.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге утонул мужчина, который пытался спасти женщину.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Вконтакте