Появились подробности того, как на набережной Фонтанки утонул человек

Как сообщило ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, ночью 16 февраля, в 01:24 на набережной реки Фонтанки у д. №96, мужчина перебросил через ограждение женщину.
Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
После чего он попытался достать женщину с помощью подручных средств. Но затем принял решение прыгнуть в воду.
До прибытия МЧС женщину извлекли на берег и передали для осмотра бригаде скорой помощи. Мужчина со слов очевидцев утонул.
Для проведения поисковых работ на место направлены Водолазы ПСС Санкт-Петербурга. Примерно через час ими было обнаружено тело утонувшего мужчины.
Пострадавшая женщина с переохлаждением госпитализирована в "Мариинскую" больницу.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге утонул мужчина, который пытался спасти женщину.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Вконтакте
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