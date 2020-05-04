Стали известны детали проведения авиапарада в День Победы

В понедельник, 4 мая, в Москве состоялась репетиция.

В Москве 4 мая пройдет репетиция воздушной части парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Резервные дни репетиции – 5 и 6 мая. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Репетиция и сам авиапарад Победы внесет корректировки в работу столичныъ аэропортов – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Раменское и Остафьево — и аэропорта Калуги

В день репетиции в Шереметьево ограничения действовали с 9:40 до 10:05, в Домодедово – с 9:50 до 10:40, во Внуково – с 9:50 до 10:15, в Раменском – с 9:50 до 10:40, в Остафьево – с 9:50 до 10:40

Авиационные парады 9 мая пройдут в 32 городах России. В ЗВО сообщили, что в День Победы над центральными площадями 12 городов пролетят более 100 боевых самолетов и вертолетов. Авиация пролетит над Петербургом, Воронежем, Курском, Белгородом, Вологдой, Ярославлем, Нижним Новгородом, Белгородом, Смоленском, Орлом, Вязьмой, Островом и Калининградом.

Праздничный салют 9 мая в Петербурге будет залповым.

Видео: Youtube/Минобороны России