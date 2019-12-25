Стали известны даты тура кубка Европы по футболу в Петербурге

2 марта кубок путешествует по знаковым местам Северной столицы.

Тур кубка Европы по футболу в Петербурге пройдет 22-23 мая, а на следующий день "приедет" в Москву. Об этом сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на оргкомитет Евро-2020 в Петербурге.

Сегодня, кубок Европы прибыл в Петербург. Пресс-служба "Зенита" поделилась фотографией трофея в stories в Инстаграме. Кубок "прокатили" по основным достопримечательностям города. Он побывал в "Русском музее", у "Медного всадника", на "Газпром Арене".

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Евро-2020 перенесли на этот год, поэтому он сохранит за собой прошлое название. 11 февраля, комиссия УЕФА подтвердила готовность Петербурга принять матчи чемпионата.

Фото: Instagram / @zenit_spb