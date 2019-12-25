Стали известны даты матчей Евро-2020 в Петербурге

В одной группе с Россией находятся Бельгия, Дания и Финляндия.

Матчи на "Газпром Арене" в рамках Евро-2020 пройдут 12, 16 и 21 июня, а также 2 июля 2021. Об этом стало известно 13-го ноября.

В группу B вместе со сборной России вошли Дания, Финляндия и Бельгия. 12-го и 16-го июня Россия сыграет против Бельгии и Финляндии, соответственно. 21-го июня сразятся сборные Финляндии и Бельгии. В этот день команда из России проведет матч с Данией в Копенгагене. На 2-е июля на "Газпром Арене" запланирована 1/4 финала.

Напомним, чемпионат мира по футболу пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Он также будет носить название Евро-2020, несмотря на то, что будет проводиться в 2021-м году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Почта России" возобновила выдачу FAN ID для российских зрителей Евро-2020.

Фото: Piter.TV