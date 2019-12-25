Многие авиарейсы из Москвы к южным курортам РФ подешевели — от 27% до 39%.

Стала известна средняя цена отдыха на популярных курортах России. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин считает, что, несмотря на пандемию коронавируса, стоимость путёвок по данным направлениям осталась на уровне прошлого года или понизилась.

Он рассказал, что сейчас средняя стоимость недельного тура на отечественный курорт на двоих составляет 25–30 тысяч рублей. Она включает в себя расходы на транспорт и проживание.

По словам Горина, многие туристические компании предлагают клиентам перебронировать ранее приобретённые зарубежные туры и оформить поездки на российские курорты. Причина в том, что пока неизвестно, когда откроется международное авиасообщение.

При этом многие авиарейсы из Москвы к южным курортам РФ подешевели — от 27% до 39%.

Ранее была названа возможная дата возобновления авиасообщения России и Турции.