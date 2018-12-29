Стала известна программа теннисного турнира Ladies Trophy на стадионе "Санкт-Петербург"

Для петербуржцев организуют мастер-классы и конкурсы. Впервые жеребьевка перед турниром будет сопровождаться шоу, которое смогут посетить все желающие.

9 января состоялась пресс-конференция, посвященная IV Международному теннисному турниру St. Petersburg Ladies Trophy. Председатели оргкомитета рассказали о плане мероприятий в преддверии турнира и планах работы во время турнира.

PR-директор Вера Подгузова рассказала журналистам, что в рамках события 12-13 января в ТРК "Радуга" запланирован мастер-класс по теннису для всех желающих петербуржцев. Мастер-классы также будут проходить ежедневно на "Сибур Арене". Отбивать мяч ракеткой всех желающих научит известный теннисист, бывшая 8-я ракетка мира Михаил Южный:

Ежедневно будет проходить турнир и по кибертеннису. В прошлый раз мы уже проводили такой турнир. Победитель этого турнира будет играть с Михаилом Южным. Всем будет интересно сразиться с таким великим спортсменом. Ежедневно на арене с 15:00 будут проводиться автограф-сессии со звездами мирового тенниса. Вера Подгузова, PR-директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy

Подгузова отметила, что для спортсменов запланированы выездные акции. Игроки посетят дворец Александра Меншикова, Эрмитаж и Михайловский театр. 27 января состоится жеребьевка и шоу, которое может посетить каждый желающий.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что "Мармеладинкой" теннисного турнира WTA в Петербурге станет Шарапова.

Фото: Piter.tv