Стала известна дата выхода и цена смартфона iPhone SE 3

Предположительно, стоить смартфон будет порядка 400 долларов.

Опубликованы данные о будущей новинке от Apple. Речь идет про смартфон iPhone SE 3. Отмечается, что цена гаджета составит около 400 долларов (29-30 тыс. рублей). Об этом сообщает китайское издание My Drivers.

По информации издания, представить новый бюджетный смартфон компания должна весной 2022 года, тогда он и должен поступить в продажу.

Предполагается, что смартфон будет оснащен 4,7-дюймовым экраном. Оперативная память составит 3 ГБ, смартфон может получить также процессор Apple A15. Он же установлен в последних iPhone 13.

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