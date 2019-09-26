Авторы сообщили дату выхода документального фильма о Децле

Премьера состоится в интернете, просмотр будет бесплатным.

Журналист Роман Супер на своей странице в соцсети Facebook сообщил о том, что документальный фильм "С закрытыми окнами. Честная биография Кирилла Толмацкого" выйдет в интернете уже 7 ноября.

Название площадки, на которой пройдет премьера, будет озвучено позже, когда будет готов трейлер. Посмотреть фильм все желающие смогут абсолютно бесплатно. Деньги на съемки данного проекта собирались через краудфандинговую платформу. Авторы хотели собрать 3,5 миллиона рублей.

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет.

Видео: Piter.tv