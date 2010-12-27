Известная певица и актриса Селена Гомес стала обладательницей премии "Женщина года" по версии Billboard. Церемония вручения состоится в Лос-Анджелесе 30 ноября.

Популярная певица и актриса Селена Гомес стала обладательницей премии "Женщина года" по версии Billboard. Церемония вручения пройдет в Лос-Анджелесе 30 ноября. Об этом пишет "Росбалт".



В 2016 году премию получила Мадонна. Ранее звание "Женщина года" присуждалось Леди Гаге, Тэйлор Свифт, Пинк, Кэти Перри, Ферги и Бейонсе.



С 2009 по 2012 год Селена Гомес была участницей группы Selena Gomez & Тhe Scene, после чего начала сольную карьеру. В 2017 году несколько песен Гомес (Bad Liar, Fetish и It Ainʼt Me) попадали в топ-10 в чарте Billboard Hot 100.



Фото: ВКонтакте/Selena Gomez / Селена Гомез (Гомес)



