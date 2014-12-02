Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Динамо"

Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Совсем скоро в Петербурге состоится матч между "Зенитом" и московским "Динамо" в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В пресс-службе сине-бело-голых рассказали, кто встретит противников на поле.

В стартовый состав зенитовцев вошли: Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен (капитан команды), Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой и Сердар Азмун.

В запасе остались: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулев, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Артем Дзюба и Даниил Кузнецов.

Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Матч "Зенит" – "Динамо" обслужит бригада арбитра Сергея Карасева.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов