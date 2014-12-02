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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Динамо"
Сегодня, 18:03
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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч против "Динамо"

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Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Совсем скоро в Петербурге состоится матч между "Зенитом" и московским "Динамо" в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. В пресс-службе сине-бело-голых рассказали, кто встретит противников на поле. 

В стартовый состав зенитовцев вошли: Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен (капитан команды), Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой и Сердар Азмун. 

В запасе остались: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулев, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Артем Дзюба и Даниил Кузнецов.

Игра пройдет на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Матч "Зенит" – "Динамо" обслужит бригада арбитра Сергея Карасева.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов 

Теги: динамо, зенит, состав
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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