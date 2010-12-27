Объявлен предварительный состав теннисистов на турнир ATP St. Petersburg Open

Соревнования пройдут в Северной столице с 15 по 22 сентября 2019 года.

Оргкомитет XXIV Международного теннисного турнира ATP St. Petersburg Open объявил предварительный состав участников. Так, в городе на Неве ждут трехкратного чемпиона турниров серии "Большого шлема", финалиста ATP St. Petersburg Open 2016 года, швейцарца Стэна Вавринки.

Кроме того, в Петербург должен приехать чемпион "Мастерса" в Монте-Карло, дважды финалист ATP St. Petersburg Open Фабио Фоньини. Заявку на участие в соревнованиях также подавал российский спортсмен Даниил Медведев. Компанию ему составит первая ракетка России Карен Хачанов.

Из представителей новой волны мужского тенниса в Петербурге ждут хорвата Борну Чорича и его соотечественника Марина Чилича. Зрители турнира также смогут наблюдать игру полуфиналиста US Open-2017, испанца Пабло Карреньо Буста и четвертьфиналиста Индиан-Уэллс 2019 года, серба Миомира Кецмановича.

XXIV Международный теннисный турнир ATP St. Petersburg Open будет проходить в Северной столице с 15 по 22 сентября 2019 года. Соревнования состоятся на площадке КСК "Сибур Арена".

Ранее мы писали, что петербургские спортсмены стали медалистами чемпионата мира по баскетболу среди ветеранов.

Фото: pixabay.com