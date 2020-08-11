Он находится в тяжёлом состоянии.

Стал известен предварительный диагноз Ефремова. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Врачи подозревают у артиста инсульт. Он находится в тяжёлом состоянии. Ефремова доставили в реанимацию в Боткинской больнице.

Ранее Михаила Ефремова госпитализировали из зала суда в бессознательном состоянии. По сообщениям в телеграм-каналх у него нарушена речь, медики подозревают инсульт. ТАСС сообщил, что слушание дела по смертельному ДТП с Михаилом Ефремовым отложено до 12 августа.

Видео: Mash