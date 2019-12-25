Без второго этапа вакцины первая — бесполезна.

Стал известен недостаток двухкомпонентных вакцин от коронавируса. О неё рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Об этом пишут "РИА Новости".

По её словам риск в том, что люди после первого укола могут не прийти на второй. Например, потому что забудут.

Или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут. Анча Баранова, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона

По её словам, без второго этапа вакцины первая — бесполезна. Без второй прививки вакцинация может сойти на нет и показать нулевой эффект.

По словам Барановой, вакцину, состоящую из одного укола, разработали в Китае, однако её эффективность пока не доказана.

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Фото: Piter.tv