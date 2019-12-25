Стал известен график разводки мостов с 14 по 18 декабря

График немного изменился.

В Смольном рассказали, когда намечены технологические разводки мостов на этой неделе. Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга отмечает, что мост могут развести и соединить обратно в любое время в течение указанного промежутка.

14-15 декабря:

Троицкий мост с 01:20 до 04:50;

Тучков мост: с 02:00 до 04:55.

15-16 декабря:

Володарский мост: с 02:00 до 05:45;

Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00.

16-17 декабря: Троицкий мост с 01:20 до 04:50

17-18 декабря:

Володарский мост: с 02:00 до 05:45:

Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00

Ранее Piter.TV сообщил о том, что по льду в парке 300-летия Петербурге гуляли около 50 человек. Их разгоняли сотрудники МЧС. Напомним, что выход на лед до 15 января запрещен.

Фото: Piter.TV