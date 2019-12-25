Стал известен график разводки мостов с 14 по 18 декабря

В Смольном рассказали, когда намечены технологические разводки мостов на этой неделе. Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга отмечает, что мост могут развести и соединить обратно в любое время в течение указанного промежутка.
14-15 декабря:
Троицкий мост с 01:20 до 04:50;
Тучков мост: с 02:00 до 04:55.
15-16 декабря:
Володарский мост: с 02:00 до 05:45;
Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00.
16-17 декабря: Троицкий мост с 01:20 до 04:50
17-18 декабря:
Володарский мост: с 02:00 до 05:45:
Большеохтинский мост: с 02:00 до 05:00
Ранее Piter.TV сообщил о том, что по льду в парке 300-летия Петербурге гуляли около 50 человек. Их разгоняли сотрудники МЧС. Напомним, что выход на лед до 15 января запрещен.
Фото: Piter.TV
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