Двое мужчин на Стачек отняли сумку у пенсионерки

В сумке находились телефон, 1 300 рублей, банковская карта

В Кировском районе двое мужчин силой отняли у пенсионерки сумку. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 69-летняя пенсионерка и сообщила, что 14 февраля в 23:45 у дома 57 по проспекту Стачек двое неизвестных открыто похитили у неё сумку. В сумке находились телефон, 1 300 рублей, банковская карта.

Приметы преступников:

– мужчина, рост 180-185 см, нормального телосложения; одет во все черное.

– мужчина, рост 170-175 см., нормального телосложения, щетина; одет в темную куртку с капюшоном.

Возбуждено уголовное дело по п. "а,г" ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж).

Ранее на Кирочной улице мужчина ударил пенсионерку и отобрал у неё сумку.

Фото: pxhere