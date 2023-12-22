Двое мужчин на Стачек отняли сумку у пенсионерки

В Кировском районе двое мужчин силой отняли у пенсионерки сумку. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась 69-летняя пенсионерка и сообщила, что 14 февраля в 23:45 у дома 57 по проспекту Стачек двое неизвестных открыто похитили у неё сумку. В сумке находились телефон, 1 300 рублей, банковская карта.
Приметы преступников:
– мужчина, рост 180-185 см, нормального телосложения; одет во все черное.
– мужчина, рост 170-175 см., нормального телосложения, щетина; одет в темную куртку с капюшоном.
Возбуждено уголовное дело по п. "а,г" ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж).
Ранее на Кирочной улице мужчина ударил пенсионерку и отобрал у неё сумку.
Фото: pxhere
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