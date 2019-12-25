Пострадавший в удовлетворительном состоянии госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ссора на Грузинской улице закончилась стрельбой и госпитализацией. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 21 марта обратился управляющий ИП. Он сообщил, что в доме 3 по улице Грузинской арендаторы стреляли из травматического пистолета в сотрудника администрации.

Полицией установлено, что около 11:00 в помещении офиса 39-летний гражданин во время ссоры из своего травматического пистолета "Кольт 1911" выстрелил в потолок, после чего второй присутствовавший, 31-летний мужчина из своего газового баллончика распылил газ в сторону заявителя.

Пострадавший в удовлетворительном состоянии госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейские нашли водителя, который в Ленобласти насмерть сбил 16-летнюю девушку.

Фото: Piter.tv