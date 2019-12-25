Сроков на получение результатов анализов на коронавирус нет

В официальных документов не прописаны сроки.

В официальных документах не указан крайний срок, когда пациент может получить результат теста на коронавирус, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на комитет по по благоустройству.

Напомним, что в Петербурге подтвердили 20 смертей от коронавируса. Информация о росте числа умерших связана с тем, что Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, увеличила интенсивность своей работы. Комитет по здравоохранению принял целый ряд мер для того, чтобы необходимые документы вместе с информацией о смертельных случаях поступали максимально быстро.

Ранее мы писали, что врачам и полицейским Петербурга предложили бесплатные сеансы с психологом.

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