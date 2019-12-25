Врачам и полицейским Петербурга предложили бесплатные сеансы с психологом

В воскресенье, 24 мая, стало известно, что врачам и полицейским города начали предлагать психологическую поддержку. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Петербурге.
Отмечается, что бесплатные сеансы с психологом доступны всем, кто из-за угрозы распространения коронавируса начал работать в усиленном режиме, а это: медицинские работники, сотрудники полиции, работники продуктовых магазинов, курьеры, волонтеры и все те, кто вынужденно сталкивается с большой нагрузкой или большим количеством людей.
Заявку можно оставить специалистам психологического центра "Форсайт" через форму записи.
Ранее мы писали, что группа BrainStorm посвятила новый клип врачам и пожарным.
Фото: Pixabay
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