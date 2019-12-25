Врачам и полицейским Петербурга предложили бесплатные сеансы с психологом

Заявку можно оставить на специальном сайте.

В воскресенье, 24 мая, стало известно, что врачам и полицейским города начали предлагать психологическую поддержку. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Отмечается, что бесплатные сеансы с психологом доступны всем, кто из-за угрозы распространения коронавируса начал работать в усиленном режиме, а это: медицинские работники, сотрудники полиции, работники продуктовых магазинов, курьеры, волонтеры и все те, кто вынужденно сталкивается с большой нагрузкой или большим количеством людей.

Заявку можно оставить специалистам психологического центра "Форсайт" через форму записи.

Ранее мы писали, что группа BrainStorm посвятила новый клип врачам и пожарным.

Фото: Pixabay