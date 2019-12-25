Сроки строительства новой сцены МДТ могут сдвинуть из-за судебных разбирательств

Петербургская компания "Эн-Системс" подала иск к Министерству культуры РФ, которое в октябре 2021 года в одностороннем порядке расторгло контракт на 37,5 млн рублей.

Очередной спор вокруг новой сцены Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ) на Звенигородской улице может осложнить реализацию проекта. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Петербургская компания "Эн-Системс" подала иск к Министерству культуры РФ, которое в октябре 2021 года в одностороннем порядке расторгло контракт на 37,5 млн рублей на продолжение подготовки рабочей документации на строительство новой сцены МДТ.

Министерство культуры также потребовало с подрядчика 7,76 млн рублей неустойки. Компания не согласна с позицией заказчика и требует наложить запрет на использование рабочей документации, которая была передана в прошлом году.

Правительство Северной столицы 10 лет назад выделило участок под строительство новой сцены МДТ. Первые деньги на строительство были выделены в 2013 году, строительные работы начались в 2016 году и должны были завершиться в 2018 году. Контракт был расторгнут из-за хищения средств. В феврале 2021 года был объявлен новый конкурс, в конце 2021 года стало известно, что новую сцену МДТ за 8 млрд рублей построят к маю 2024 года. Подрядчиком было выбрано ООО "Трансепт групп".

Фото: официальный сайт МДТ