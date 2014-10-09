Стоимость авиабилета из Петербурга в Москву упала в два раза

Средний чек за перелет из Петербурга по России за год сократился на 30%.

Стоимость авиабилета в сторону Москвы упала в два раза. Об этом пишут "Невские Новости" со ссылкой на данные аналитиков сервиса Туту.ру.

Сегодня долететь до Москвы из Петербурга можно в среднем за 2 232 рубля в одну сторону. Ранее авиабилет стоил 4 448 рублей. В другие города России в среднем можно долететь за 4 284 рубля, до ноябрьских праздников – 6 103 рубля.

Также в список популярных авиасообщений из Петербурга попали Краснодар и Калининград. Аналитики отметили, что средняя стоимость билетов в эти города подешевели на 25 % и 16 % соответственно.

Ранее эксперты представили топ самых популярных ж/д направлений из Петербурга.

Фото: Piter.TV