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Стоимость авиабилета из Петербурга в Москву упала в два раза
Сегодня, 16:15
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Стоимость авиабилета из Петербурга в Москву упала в два раза

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Средний чек за перелет из Петербурга по России за год сократился на 30%.

Стоимость авиабилета в сторону Москвы упала в два раза. Об этом пишут "Невские Новости" со ссылкой на данные аналитиков сервиса Туту.ру. 

Сегодня долететь до Москвы из Петербурга можно в среднем за  2 232 рубля в одну сторону. Ранее авиабилет стоил 4 448 рублей. В другие города России в среднем можно долететь за 4 284 рубля, до ноябрьских праздников – 6 103 рубля. 

Также в список популярных авиасообщений из Петербурга попали Краснодар и Калининград. Аналитики отметили, что средняя стоимость билетов в эти города подешевели на 25 % и 16 % соответственно. 

Ранее эксперты представили топ самых популярных ж/д направлений из Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: авиабилет, города, цены
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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