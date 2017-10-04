В 2019 году в петербургские ВУЗы поступили 27 тысяч студентов

Это на 556 человек больше, чем в 2018 году.

Во вторник, 6 июля в Петербурге подвели итоги первой волны приема абитуриентов в городские ВУЗы. Пройти вступительные испытания и стать студентами получилось у 27 040 человек, что на 556 мест больше, чем в 2018 году. Об этом сообщил председатель Комитета по науке и высшей школы Петербурга Андрей Максимов.

Всего в 2019 году на бакалавриат и специалитет претендовали более 484 тыс. человек, среди которых 55% девушек. Средний балл в государственные ВУЗы увеличился с 13,18 человек на место до 13,83.

При этом, Петербург остался единственным субъектом Российской Федерации, в котором не снизили количество бюджетных мест. За время первой волны зачисления, на бюджет перевели 80% абитуриентов. Остальных зачислят на него до 8 августа.

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