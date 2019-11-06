Средне-Невский судозавод заложит пассажирский теплоход для маршрута по Енисею

К работам на предприятии приступят уже в июле.

На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге приступили к работам по резке металла для строительства первого пассажирского теплохода проекта А45-90.2. Как рассказали в пресс-службе предприятия, закладка судна ожидается в грядущем июле.

Известно, что работы идут в рамках заключенного между заводом и ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" контракта, компания запросила два пассажирских судна класса "река-море". Теплоходы пустят на маршрут "Красноярск – Дудинка – Красноярск" на реке Енисей. Новое судно проекта А45-90.2 будет однокорпусным и обзаведется пассажирскими и прогулочной палубами, рулевой рубкой, а также трехвальной дизельной энергоустановкой. Внутри расположат ресторан, фитнес-комплекс, бар, деловой офис и множество кают разного класса. Теплоход сможет вместить 245 пассажиров в каютах на маршруте до 5 тысяч километров, а также получит быстроходный катер, чтобы быстро доставлять людей с берега на борт.

Готовые судна передадут заказчику в 2023 и 2024 годах.

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Фото: пресс-служба завода