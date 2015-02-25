Средне-Невский судостроительный завод получил заем в размере 192 миллионов рублей от ФРП

Средства пойдут на цифровизацию производства пассажирских теплоходов.

Средне-Невский судостроительный завод получил одобрение заема от экспертного совета Фонда развития промышленности в размере 192 миллионов рублей. Деньги пойдут на выполнение специальной программы "Цифровизация промышленности", передает пресс-служба фонда.

Специалисты создадут платформу, которая включит в себя комплекс информационного и программного обеспечения бизнес-процессов. Всё программное обеспечение будет российским.

Завод также собирается модернизировать дата-центр, локальную вычислительную сеть, мобильные терминалы сбора и обработки данных. Благодаря этому будет создано 900 рабочих мест, 300 из которых будут мобильными. Поскольку общий бюджет проекта составляет 240 миллионов рублей, завод планирует сократить издержки и увеличить объемы производства.

Отметим, что верфь производит противоминные и патрульные корабли, ракетные катера (корветы), рабочие и пассажирские суда.

Ранее мы писали, что на "Северной верфи" начали строить траулерное судно "Капитан Портнов".

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