На "Северной верфи" начали строить траулерное судно "Капитан Портнов"

Судно сможет вылавливать 230 тонн рыб в сутки.

На судостроительном заводе "Северная верфь" состоялась закладка судна "Капитан Портнов". Он станет девятым траулером-процессором для Группы "НОРЕБО". Об этом сообщила пресс-служба завода.

Траулер предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других рыб Охотского и Берингового моря, Северной части Тихого океана. На судне будет рыбофабрика, благодаря которой можно будет получить мороженую рыбу, филе, икру, печень минтая, рыбный фарш и муку. В сутки траулер сможет вылавливать 230 тонн, а замораживать — 100 тонн.

Длина "Капитана Портнова" составит 81,6 метров, в ширину — 16 м. Он сможет проходить через льды толщиной до 0,5 м. Численность экипажа составит 70-80 человек.

В общей сложности судостроительный завод построит для компании десять судов. Из них 6 будут работать в Северном бассейне, 4 — в Дальневосточном. Впервые для промысловых судов применят новую архитектуру корпуса, которая увеличит площадь рабочего пространства на борту и улучшит мореходные характеристики.

Траулер назвали в честь Александра Портнова, который на протяжении всей жизни работал в промышленном рыболовстве Камчатского края. Он ушел из жизни в 2013 году.

Фото: пресс-служба ПАО Судостроительный завод "Северная верфь"