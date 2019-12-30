Большинство выезжающих в Европу через Беларусь россияне

С начала 2020 года границу пересекли более 140 тысяч граждан.

Граждане России чаще других въезжают в страны Евросоюза через территорию Белоруссии. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на представителя государственного погранкомитета республики Антона Бычковского.

Всего с начала 2020 года пограничники оформили на выезд из Беларуси и въезд в нее более 140 тысяч граждан, 70 % из них россияне. В частности, только за 2 января из республики выехали 43,5 тысяч людей, в их числе более 30 тысяч жителей РФ.

По данным госпогранкомитета, к полудню 3 января перед пунктами пропуска на границе с Литвой образовалась очередь из 260 легковых автомобилей, с Польшей – из 390. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдалось.

Ранее мы писали, что Россия прекратила подачу нефти на НПЗ Белоруссии.